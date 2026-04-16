サウジアラビアで開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリート準々決勝のアル・サッド戦の前に、頼もしい男たちがヴィッセル神戸に戻ってきた。神戸は４月15日、負傷のためチームに帯同していなかったGK前川黛也とDFマテウス・トゥーレルが、合流したと発表した。両名は、11日に行なわれたJ１百年構想リーグの名古屋グランパス戦（３−２）で受傷。89分、相手のロングボールに対応しようとした際、頭同士が激しく接触し