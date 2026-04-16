秋の大祭「長崎くんち」。 2026年の踊町と、演し物が発表されました。 長崎伝統芸能振興会が開いた記者発表には、今年、演し物を奉納する6つの踊町の自治会長が出席しました。 ※記載は6月1日の清祓順 【上町】「上町コッコデショ（うわまちこっこでしょ）」 【築後町】「龍踊（じゃおどり）」 【元船町】「唐船祭（とうせんまつり）」 【鍛冶屋町】「宝船・七福神（たからまち・しちふくじん）」 【今籠町】「本