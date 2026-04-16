先月、長崎市の稲佐山スロープカーが運行中に突然停止し乗客がけがをする事故を起こしていたことがわかりました。 事故が起きたのは、稲佐山の山頂と中腹の約500メートルを結ぶ「長崎稲佐山スロープカー」です。 長崎市によりますと 先月28日午後7時半頃、山頂に向かっていたスロープカーが突然停止し、県外から観光で訪れていた70代の女性が転倒。 後日、腰の骨が折