教員グループによる盗撮画像共有事件で、グループの開設者で名古屋市の元小学校教諭の男に懲役2年6か月の実刑判決が言い渡されました。 【写真を見る】“盗撮共有”グループ開設者の元小学校教諭に実刑判決 懲役2年6か月 ｢悪用の可能性がある状態を作り出したことは卑劣｣ 名古屋地裁 起訴状などによりますと、名古屋市の元小学校教諭 和田勇二・旧姓森山勇二被告42歳はおととしから去年にかけ、女子児童の下着