アメリカ・ホワイトハウスの報道官は、アメリカとイランとの2回目の協議が前回と同じくパキスタンの首都イスラマバードで開催されるとの見通しを示しました。（Q.次の協議はイスラマバードで行われるのか、それとも別の場所か？）レビット報道官：前回と同じ場所になる可能性が非常に高い。レビット報道官はまた、イランとの協議に向けて、仲介国のパキスタンを通じて「生産的な協議を続けている」と述べるとともに、和平合意の見