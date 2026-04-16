国立がん研究センター東病院の元医長に賄賂を送った罪に問われている医療機器メーカーの元社長に対し、東京地裁は無罪を言い渡しました。東京・千代田区の医療機器メーカー「ゼオンメディカル」の元社長・柳田昇被告（69）は、千葉県柏市の国立がん研究センター東病院の元医長の男性に、医療機器の選定をめぐり便宜を図ってもらう見返りに、現金あわせておよそ168万円の賄賂を送った罪に問われています。東京地裁はきょうの判決で