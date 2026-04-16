小田急線では、安全性向上などのため駅係員にウェアラブルカメラが導入されます。記者：巡回している駅員の胸の部分にカメラがついています。小田急線の全70駅では16日から、駅係員が胸に装着する小型のウェアラブルカメラが導入されました。カメラは、乗客同士のトラブルや犯罪行為などが起きた際に着用するほか、毎日行われる駅構内の巡回時にも着用し、不審物や設備の不具合を見つけた際には記録された映像が関係各所に迅速に共