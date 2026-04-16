女性が刺された現場付近で現場検証をする捜査員＝16日午前10時50分ごろ、新潟市中央区16日午前9時15分ごろ、新潟市中央区万代1丁目で、女性が首と左手首にけがをしていると新潟県警から119番があった。県警などによると、20代女性が病院に搬送されたが、命に別条はない。女性は切られており、県警が現場近くでパン切り包丁を持っていたとして、銃刀法違反の疑いで無職袖山修容疑者（77）＝同区＝を現行犯逮捕した。逮捕容疑は