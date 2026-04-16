【ワシントン＝栗山紘尚】米主要ニュースサイト・アクシオスは１５日、米国とイランが、戦闘終結に向けた枠組み合意に近づいていると報じた。複数の米当局者の話だとしており、イランの核開発やホルムズ海峡の開放を巡る交渉が進展した可能性がある。仲介国パキスタンでの再協議に向けた調整は本格化している。報道によると、米イランの交渉は１４日に進展した。バンス副大統領が率いる米代表団とイラン側が電話会談を重ね、合