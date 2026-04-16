マサチューセッツ州の連邦地裁が提供した写真。北朝鮮の情報技術技術者のチームが写っている。米司法省はこのチームが北朝鮮政府と協力して政権の資金調達を行ったと主張している/US District Court District of Massachusetts（CNN）北朝鮮の資金源とする目的で米国の複数の大手企業から500万ドル（約8億円）がだまし取られたとされる事件で、米司法省は15日、米国人2人が実刑判決を言い渡されたと発表した。禁錮刑を言い渡された