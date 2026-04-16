１５日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」では、枕カバーを洗う間隔についてそれぞれの意見が繰り広げられた。この日は「手間抜き家事を極めた女が大集合」と題し、手抜き家事で生き抜く女性著名人たちが自分たちの手抜き家事などを紹介した。その中で上田晋也が「枕カバーは何回ぐらい使ったら洗うものなの？」と質問。大久保佳代子は「私は正直に言いますよ？２週間は洗わないかも」といい、野々村友紀子も「