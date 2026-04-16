京都・南丹市で11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで父親が逮捕された事件で、父親が児童の殺害についても認めていることが新たに分かりました。午前10時から、南丹警察署で、安達結希（ゆき）さん（11）の遺体が遺棄された事件の捜査本部を設置する記者会見が開かれました。死体遺棄の疑いで16日未明に逮捕された、結希さんの父親で会社員の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）は、3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間