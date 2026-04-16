前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が16日までにXを更新。YouTubeチャンネル「リハック」にツッコミを入れた。石丸氏は現在配信中のABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演中。「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が同番組の企画・プロデューサーを担当していることから、「女子会」と称して鑑賞会を実施。「リハック」は15日夜に生配信を行い、タレント井上咲楽や元NHK岩田明子氏、「恋愛病院」に出演した元自