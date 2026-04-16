◆米マイナー３Ａロチェスター６―３バファロー（１５日、米ニューヨーク州ロチェスター＝ＥＳＬボールパーク）ナショナルズ傘下マイナーの小笠原慎之介投手（２８）が３Ａロチェスターでバファロー戦に先発し４回１／３を６安打３失点で降板。勝敗は付かなかった。小笠原は開幕をマイナーで迎え７日は２Ａハリスバーグの一員として登板（５回１／３を４安打４失点）していたが、この日３Ａロチェスターへの昇格が発表され、