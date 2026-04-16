◆米大リーグホワイトソックス３―８レイズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が１５日（日本時間１６日）、本拠のレイズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場した。第１打席から２打席連続で四球を選び、リーグトップに並び、８回先頭での第４打席では右前安打を放った。チームは敗れ、２連敗を喫した。カウント１―０からの３球目、高めの直球を捉えると右翼ポールへ向けて一