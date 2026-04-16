人気グループＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（２９）が出演する株式会社ロッテの飲むアイス「クーリッシュ」の新ＴＶＣＭ「瞬間爽快感」篇が、２１日から全国でオンエアを開始する。今回のＴＶＣＭでは、臨場感あふれる爽快なダッシュを表現するため、ジェシーがワイヤーアクションに挑戦。撮影後のインタビューでは「トレーニングが好きなのでランニングマシンに乗っている感覚で走らせていただきました。あのようなワイヤーで走