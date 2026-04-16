【モデルプレス＝2026/04/16】モデルの“ゆめぽて”こと川端結愛が4月15日、自身のInstagramを通じて、韓国の芸能事務所「GOST AGENCY Korea」に所属することを発表した。【写真】21歳ギャルモデル、金髪封印の黒髪最新ショット◆ゆめぽて、韓国事務所に所属ゆめぽては「この度、韓国の芸能事務所『GOST AGENCY Korea』（@gost_agency ）のもと、韓国をはじめ、グローバルに活動していくこととなりました」と報告。「日本ではこれ