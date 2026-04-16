お笑いコンビ「アキナ」の秋山賢太さん（42）が、2026年4月13日公開のYouTubeチャンネル「アキナのアキナいチャンネル」で、約5か月の休養期間について「ゆっくりさせてもらってた」などと語った。一方、相方の山名文和さん（45）さんは、秋山さんの休養中を「最悪と最高が織り混ざった5か月でした」と振り返った。「療養期間というか、ゆっくりさせてもらってた」秋山さんは25年10月下旬以降、体調不良を理由に、メディアや舞台へ