福島牝馬ステークスのステップレース 優勝馬の半数を占める中山牝馬Ｓ組が［５・６・３・44］で主力ステップ。 旧愛知杯の小倉牝馬Ｓ組が［２・１・２・８］で続く形。 25年は３勝クラス組の①人気アドマイヤマツリが勝ったものの、格下となるＯＰ特別組［０・１・２・16］、３勝クラス組［１・２・１・22］と好走数はまだ少なく、25年以外はすべて勝っている前走ＧⅢ組が［９・７・６・62］で、馬券