ダイエットで知っておきたい！飲んでいいお酒の量とおすすめのお酒とは 1日のお酒の適量の目安 ダイエットの際、一日に摂取していいお酒は下記です。ぜひ参考にしましょう。 おすすめのお酒とは？ 太りにくいお酒 蒸留酒やワインなど、糖質の少ないお酒を選ぶようにしましょう。 ウィスキー、焼酎、ワイン、ブランデーなど 減らしたいお酒 梅酒や果実を使ったお酒は特に糖質が多いので注意しましょう。