火事があった現場(高松市木太町) 15日夜、高松市の集合住宅で火事があり、住人の男性がやけどをしました。 15日午後8時20分ごろ、高松市木太町の5階建ての県営住宅「木太川西団地」の一室から火が出ているのを、近所の人が気付き119番通報しました。 消防が約1時間半後に火を消し止めましたが、3階の1室約50平方メートルが全焼しました。 この部屋に一人で住んでいた50代の男性が煙などを吸い込み救急搬送され