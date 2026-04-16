アジア株豪州株下落、利上げ観測が重石台湾株の時価総額が英国抜き世界7位 東京時間11:25現在 香港ハンセン指数 26164.68（+217.36+0.84%） 中国上海総合指数 4045.35（+18.14+0.45%） 台湾加権指数 36956.25（+234.11+0.64%） 韓国総合株価指数 6218.13（+126.74+2.08%） 豪ＡＳＸ２００指数 8952.30（-26.39-0.29%） アジア株は豪州を除いて上昇、ナスダック11営業日続伸を受け