京都府南丹市の小6・安達結希くん（11）の遺体が発見された事件で、京都府警は、被害男児の義父・安達優季容疑者（37）を16日、死体遺棄容疑で逮捕した。今後は結希くんがなぜ命を落としたかについて、本格的な捜査が進むと見られる。11歳の“息子”の死に関わった安達容疑者とは一体、何者なのか。そして両者の間に果たして何があったのか。親しい知人に話を聞いた。＊＊＊【実際の写真】広大な敷地にポツンと…家宅捜索が