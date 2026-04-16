モデル・蛯原友里（46）の夫でRIP SLYMEのILMARI（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。キャンピングカーでキャンプを楽しむ様子や、女の子の後ろ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「車もカッコいい!!」RIP SLYME・ILMARIが公開した、ダークカラーのキャンピングカーILMARIは「good day outside」とつづり、自然の中でのびのびと過ごすプライベートショットをアップ。そこには、ダークカラーでスタイリッシュなキャ