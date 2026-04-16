フリーキャスターの永島優美が4月16日、横浜市内で行われた『アイ工務店』の新CMおよび新CMキャラクター発表会に出席した。3月末でフジテレビを退社後、初の企業CM出演となり、初めての“出演者としての会見”に臨んだ永島は「緊張でドキドキしています」と初々しい表情を見せた。【全身ショット】フレアスカートでお上品スタイルな永島優美これまで司会者として多くの会見を進行してきた永島にとって、今回は立場が一変。「こ