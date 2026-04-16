サンマルクカフェは、京都の老舗日本茶専門店・祇園辻利との期間限定コラボメニューを24日から発売する。毎年好評のコラボ企画で、今回は「濃密」をテーマに、抹茶スイーツ2品と白桃ドリンク2品の全4商品をそろえた。初夏の訪れを感じさせる、抹茶の深い味わいと白桃のジューシーさを前面に打ち出したラインナップとなる。【画像】ピーチがごろっごろ…！濃密ピーチスムージー注目は『プレミアム濃密抹茶チョコクロ』。祇園辻