株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が16日、自身のXを更新し、長年保有している株の銘柄をスクショ付きで紹介した。【写真】気になる！桐谷さんの保有株 優待券で食べた豪華な寿司定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「かんなん丸の優待券を届けた後は、新大久保駅前の魚べいへ。グルメ杵屋を1000株保有していて、20年位前から半年ごとに500円券20枚頂いてます」と報