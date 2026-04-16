ものまねタレントの原口あきまさ（50）が、15日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身が注目する新世代のものまね芸人を明かした。同番組で、自身が嫉妬した令和のものまね芸人について聞かれ、2人の名前を挙げた原口。1人目は「誰もやってなかったし、狙ってた人も多いだろうし、“発見”じゃないですか」と、「ラパルフェ」都留拓也扮する「バナナマン」設楽統を指名した。そして2人