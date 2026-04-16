本年10月2日に10周年という大きな節目を迎えるQuizKnock。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、“知的エンタメ集団”という唯一無二の立場を築いてきた彼らの過去・現在・未来を詰め込んだ、10年の集大成となる記念本『QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路』（KADOKAWA）が、16日に発売された。本書の制作秘話や10年間の軌跡、そして今後の展望について、伊沢拓司、ふくらP、須貝駿貴、山本祥彰の4人が語った。【写真】