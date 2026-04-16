◇ア・リーグホワイトソックス 3―8 レイズ（2026年4月15日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「2番・DH」で先発し、2打数1安打2四球1三振だった。ホワイトソックスは3―8で大敗し、2連敗となった。この日は全球団の選手が背番号42を着用する「ジャッキー・ロビンソン・デー」。村上も「42」を背負い、3月30日（同31日）のマーリンズ戦以来14試合ぶりにDHに入