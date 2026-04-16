小中学校の教諭らが児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有した事件で、グループの開設者で性的姿態撮影処罰法違反などに問われた名古屋市立小元教諭の男（４２）に対し、名古屋地裁（西脇真由子裁判官）は１６日、懲役２年６月（求刑・懲役４年）の判決を言い渡した。判決によると、男は２０２４年９月、校外学習中に女子児童の下着を盗撮し、グループで共有したほか、２４〜２５年に自宅で児童のリコーダーに体液を