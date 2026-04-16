女優の志田未来（32）が16日、自身のインスタグラムで、“推し”との共演を喜んだ。「やったー！！『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ?』に出演させていただきます」と“推し”を公言するFRUITS ZIPPERの番組への出演を報告した。「大好きなFRUITS ZIPPERさんのこの番組！毎週欠かさず見ていたので、とっても嬉しすぎるご褒美DAYでしたみんなほんとに可愛いが溢れてました」とつづった。「番組ではいつもより興奮