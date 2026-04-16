新潟市中央区で刃物を持った男が暴れ近くの店の女性従業員がけがをする事件があり、警察は77歳の男を現行犯逮捕しました。きょう午前9時過ぎ新潟市中央区万代のバスセンター1階で「20代から40代くらいの女性が首と手首をけがしている」と消防に通報がありました。目撃者などによりますとバスセンター1階のパン店で刃物を持った男が暴れ、その後駆けつけた警察は近くで刃渡りおよそ30センチの包丁を持っていた疑いで無職・袖山修容