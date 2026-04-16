子どもが何かしてもらったら、親としてお礼を言うのは当然。ですが、それができない親御さんもいるようで？今回は、お礼を言えない人を撃退した娘さんのエピソードをご紹介します。スって何？「4歳の娘と公園の砂場で遊んでいたときのこと。1歳くらいの男の子が、娘の砂場セットで遊びたがっていたので貸してあげました。しかし、その子のお父さんらしき人は、その様子を見ていたにも関わらず無言……。『ありがとう』くらい言え