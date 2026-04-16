4月は国が定める20歳未満飲酒防止強調月間です。JR秋田駅では街頭キャンペーンが行われ、酒の販売店でつくる組合の会員などが20未満の飲酒防止や飲酒運転の撲滅を呼びかけました。街頭キャンペーンは、通学・通勤の時間に合わせて、JR秋田駅で行われました。参加したのは、酒の販売店でつくる組合の会員や警察官などです。チラシが入ったティッシュを配りながら、20未満の飲酒防止や飲酒運転の撲滅を呼びかけました。2