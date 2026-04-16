大仙市の60代の男性が投資名目などで現金約6,700万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。大仙警察署の調べによりますと、大仙市に住む60代の男性は去年11月、YouTubeで株式投資に関する動画などを見ていたところ、投資関連協会の代表を名乗る相手と知り合いました。その後、通話アプリ LINEでやり取りする中で、実在する大手証券会社と業務締結したなどと説明されたことで相手を信用。指示に従って“投資”用のアプリをダウン