テクノフレックスがストップ高の３４３０円でカイ気配となっている。１５日の取引終了後に６月中間期の連結業績予想について、売上高を１３５億円から１５０億円（前年同期比１９．４％増）へ、営業利益を１７億円から２９億円（同５１．１％増）へ、純利益を１１億５０００万円から２０億円（同５０．８％増）へ上方修正したことを好感した買いが入っている。 同社は産業設備や生活インフラ向けに管継手・真空機器などを手