ビジュアル・プロセッシング・ジャパンが大幅高で３日続伸している。１５日の取引終了後に、４月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げ、より投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS