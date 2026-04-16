・ＧＥＮＤＡは大幅続伸、３月売上高４４％増を好感 ・トレンドは大幅高、アンソロピックと提携と報じられる ・ニッカトーが急動意、ＡＩデータセンター向けＭＬＣＣ需要拡大で追い風強 ・ＨＩＯＫＩはＳ高カイ気配、データセンター需要追い風に１～３月期営業益２８％増 ・住石ＨＤが３日ぶり反発、ワンボ社からの受取配当金予想上回り２６年３月期業績は計画上振れ ・さくらネット続伸