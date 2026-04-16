１６日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米経済の底堅さなどを示す経済指標を受け、前日の米長期債相場が３営業日ぶりに反落（金利は上昇）したことが影響した。 １５日に発表された４月のニューヨーク連銀製造業景況指数が改善したことなどを背景に、同日の米長期金利が上昇した流れが円債に波及。また、米原油先物相場が高止まりしていることで、国内物価の上振れが意識されやすい面もあった。債券先