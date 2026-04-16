現在放送中のフジテレビ系木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』で主演を務めている木南晴夏。元女優の専業主婦・坪倉あゆみが、“イタリアン薬膳”を通して心と人生を取り戻していく本作について、「もう一度自分の人生を歩み直していく物語だと感じました」と話す木南に、役柄への印象や料理シーンの裏側、そして最近のプライベートの過ごし方などを聞いた。 参考：『今夜、秘密のキッチンで』は『愛の、がっこう。