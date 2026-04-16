ニッカトー＝商い増勢のなか急伸。ＡＩデータセンターの建設ラッシュが世界的に加速するなか、データセンターのインフラに関わる企業群に株式市場で投資資金の流入が目立つ状況となっている。特に、最近ではＡＩサーバー向け積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要急増を受け、村田製作所などコンデンサーメーカーの株価上昇が目立つ。そうしたなか、