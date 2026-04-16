レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督がMFエドゥアルド・カマビンガの退場に不満を示した。試合後の記者会見でのコメントをクラブ公式サイトが伝えている。レアルは15日に敵地で行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦でバイエルンに3-4で敗れ、2試合合計4-6で敗退となった。カマビンガは2戦合計4-4で迎えた後半41分、FWハリー・ケインを倒してファウルを受けると、ボールを拾ってすぐには相手に渡さ