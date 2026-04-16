16日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比1415.35円（2.43％）高の5万9549.59円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1018、値下がりは469、変わらずは83と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を260.47円押し上げ。次いでＳＢＧ が259.86円、アドテスト が201.53円、ＴＤＫ が106.10円、ダイキン が84.14円と続いた。 マイナ