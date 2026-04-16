16日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数857、値下がり銘柄数497と、値上がりが優勢だった。 個別ではユニチカ、津田駒工業、ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎがストップ高。東京衡機は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、鉄人化ホールディングス、ＫＧ情報、コメ兵ホールディングスなど32銘柄は年初来高値を更