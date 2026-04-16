16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数397、値下がり銘柄数141と、値上がりが優勢だった。 個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンがストップ高。ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ＧＶＡＴＥＣＨは一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、カウリス、インフォメティス、ミーク、ジェイドグループなど17銘柄は年初来高値を更新。ビーマップ、ア