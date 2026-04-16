ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は15日（日本時間16日）、本拠地でのエンゼルス戦に「3番右翼」で先発出場。初回にア・リーグトップタイの今季7号本塁打を放った。対するエンゼルスも、「2番中堅」で出場したマイク・トラウト外野手の3試合連続となる6号アーチで応戦。5回表に一時リードを奪ったが、最終回にサヨナラ負けを喫した。トラウトが明日の4連戦最終戦でも本塁打を打てば、史上初の