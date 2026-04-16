「THE W 2021」優勝のお笑いコンビ・オダウエダ（小田結希・植田紫帆）が披露したバランスボールを用いた破天荒なネタに、市川團十郎が笑いを堪える危機一髪の場面があった。【映像】市川團十郎が笑いを堪える危機一髪の場面4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十