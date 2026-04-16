和歌山県岩出市の交差点で、車が児童2人をはねる事故があり、1人が足の骨を折る大けがをしました。 事故があったのは、岩出市相谷の交差点で、15日午後、通行人から「車と小学生がぶつかって車は信号無視です」と通報がありました。 警察によりますと80代の男性が運転する乗用車が交差点先の信号にぶつかり、そのはずみで、横断歩道を渡っていた小学生の女子児童2人をはねたということです。 この事故で、1人（10）が左