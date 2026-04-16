京都府警は16日午前、辻和宏南丹署長と井上正己捜査一課長が記者会見を開き、南丹市内の山林で男子児童の遺体が見つかった事件について、死体遺棄事件の捜査本部を設置したと述べました。 【写真を見る】【速報】新たに判明「容疑者が自分で運転し学校付近まで来ていた」京都・男児死体遺棄事件警察が捜査本部を設置 事件をめぐっては南丹市園部町の会社員、安達優季容疑者（37）が逮捕され、先月２３日の朝から今月１３